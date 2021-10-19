Назарбаев попросил прощения у народа Казахстана

В новом тизере к готовящемуся к выпуску фильма-интервью Назарбаева «Штрихи к портрету. Откровения» он попросил прощения. Об этом сегодня, 19 октября, сообщает ИА Newtimes.kz со ссылкой на страницу в Twitter пресс-секретаря экс-президента Казахстана Айдоса Укибая.

«Я сейчас скажу одну вещь, которую я никогда не говорил. Для тебя это будет сенсацией. Пусть меня простят. Мне трудно. Бесстрашных людей нет», — говорит в отрывке тизера Назарбаев.

Как пишет Айдос Укибай, это пятая серия документального проекта, реализованного при поддержке Фонда Нурсултана Назарбаева.

В первой части фильма документального фильма Назарбаев рассказывал о предательстве беглого банкира Мухтара Аблязова.

Также он рассказал о разговоре с Касым-Жомартом Токаевым перед объявлением о сложении президентских полномочий. А позже поделился, что все еще не может пережить потерю матери.

Во второй части Назарбаев поведал, как во время развала СССР ему предлагали создать союз туркестанских государств и о попытке нападения на акимат (администрацию) Восточно-Казахстанской области.

Экс-президент также вспомнил, как самолетами вывозили во время революций из Киргизии Аскара Акаева и Курманбека Бакиева.

В третьей части фильма Назарбаев отвечает на личные вопросы о своей семье, внуках, отношении к женщинам, рассказывает о любимых книгах и своей диете.