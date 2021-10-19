В Анкаре прошла встреча парламентских делегаций Азербайджана и Турции

В Анкаре состоялась встреча между парламентскими делегациями Азербайджана и Турции. Делегацию от Азербайджана возглавлял председатель комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Милли Меджлиса Самед Сеидов, от Турции — глава межпарламентской группы дружбы Турция-Азербайджан Шамиль Айрым.

В ходе встречи в Великом национальном собрании Турции стороны обсудили перспективы развития отношений между парламентами двух братских стран, региональные и другие представляющие взаимный интерес вопросы, было особо отмечено, что встреча совпала с Днем восстановления независимости Азербайджана, сообщает Report.

Самед Сеидов высоко оценил политическую и моральную поддержку, оказанную Турцией Азербайджану в ходе Отечественной войны.

Парламентская делегация нашей страны в ходе визита примет участие в трехсторонней встрече комитетов по внешним связям парламентов Азербайджана, Турции и Грузии.