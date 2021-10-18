«Запереть мировых лидеров в бункере со спиртным». Монгольский депутат нашел способ избежать войны

Как избежать войны? Оригинальное предложение прозвучало от депутата парламента Монголии, главы делегации страны в Парламентской ассамблее ОБСЕ Дамдина Цогтбаатара. Как сообщает РИА Новости, политик предложил запереть мировых лидеров в бункере со спиртным..

«Возьмите граненый стакан, сто граммчиков возьмите, закройтесь в каком-то бункере, не выходите, пока не найдете общий язык. После двух бутылок, я уверен, они выйдут друзьями. В сегодняшнем мире добра всем хватит», — сказал он в ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай».

По его словам, малые страны не могут просто так ждать, когда большие державы найдут общий язык. «Мы, будучи ни при чем, не хотим, чтобы наша страна исчезла», — отметил политик.