Телебашня в Тбилиси засияла цветами азербайджанского флага

Телевизионная башня, расположенная на горе Мтацминда в Тбилиси (Грузия), освещена цветами азербайджанского флага.

По случаю 30-й годовщины восстановления независимости Азербайджана один из главных символов города — телебашня 18 октября окрасилась в цвета азербайджанского флага — в синий, красный и зеленый цвета.

Тбилисская телебашня в этом году уже во второй раз освещается цветами азербайджанского флага, напоминает «Репорт». В первый раз телебашня окрашивалась в цвета азербайджанского флага 28 мая по случаю Дня Республики.