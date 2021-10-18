Речь президента Алиева на встрече с общественностью Физулинского района

17 октября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева встретились с представителями общественности Физулинского района, заложили фундамент Мемориального комплекса и восстановления города, сообщает АЗЕРТАДЖ.

Предлагаем вашему вниманию речь главы государства на встрече.

-Дорогие друзья, дорогие физулинцы, сердечно приветствую вас и говорю «Добро пожаловать в Физули». Сегодня мы отмечаем на освобожденных землях первую годовщину освобождения Физули от оккупации. Ровно год назад доблестная азербайджанская армия освободила от захватчиков город Физули и несколько сел, был поднят флаг Азербайджана, и, таким образом, после длительного перерыва Азербайджанское государство обеспечило свой суверенитет на этих территориях. Это – историческое событие. Уверен, что 17 октября займет особое место в многовековой истории азербайджанского народа, потому что именно 17 октября наш большой город Физули был освобожден от оккупантов. Да упокоит Аллах души наших шехидов, погибших во Второй Карабахской войне. Благодаря их самоотверженности, героизму мы восстановили историческую справедливость. Во время 44-дневной войны Вооруженные силы Азербайджана проявили подлинный патриотизм и героизм. Уничтожив живую силу и технику противника, Азербайджанская армия восстановила историческую справедливость. Азербайджан восстановил свою территориальную целостность.

Освобождение Физули имело очень большое значение в ходе войны, потому что это был крупный населенный пункт. После Джебраила и Гадрута от оккупантов был освобожден третий крупный населенный пункт. За Физули шли ожесточенные бои, в течение нескольких дней вокруг города проводились очень серьезные операции. Враг оказывал сопротивление, но, несмотря на это, Вооруженные силы Азербайджана выполнили свою историческую миссию. Когда я сообщил азербайджанскому народу весть об освобождении Физули, то он и, считаю, весь мир увидели, что мы до конца выполним свою славную миссию, и никакая сила не сможет нас остановить.

Значение освобождения города Физули одновременно связано со стратегическим расположением города. После того, как Физули перешел под наш контроль, уже открылись более широкие возможности для наступления на Шушу. Еще раз хочу сказать, что армянская сторона возвела здесь мощные укрепления, была создана оборонительная линия, состоящая из нескольких рядов укреплений. На протяжении 30 лет противник закреплялся здесь, и прорыв, преодоление этих укреплений еще раз продемонстрировали большой героизм и самоотверженность нашего народа. Естественно, увидев это, враг испугался. Они увидели, что наши солдаты и офицеры готовы идти на смерть ради освобождения родных земель. Наши отважные солдаты и офицеры, ценой своей жизни и крови преодолевшие эти укрепления, еще раз продемонстрировали врагу величие азербайджанского народа. Неслучайно после освобождения Физули случаи дезертирства в армянской армии получили более широкий размах. Враг увидел, что не выстоит перед нами, увидел, что путь перед нами уже открыт, освобождение других городов и районов неизбежно.

Освобождение города Физули придало нам дополнительные моральные силы. Проявив большую самоотверженность, Вооруженные силы Азербайджана после этого успешно продолжили свою спасительную миссию. Спустя 3 дня после освобождения Физули был освобожден город Зангилан, через пять дней после этого – Губадлы, далее мы вышли на Лачинский коридор, и, таким образом, исход войны ни для кого не являлся секретом.

Мы должны были освободить наши земли. Неоднократно обращаясь в период оккупации к азербайджанскому народу по данному вопросу, и в ходе встреч с бывшими переселенцами я говорил, что мы должны любой ценой освободить наши земли. Я также говорил, что при необходимости мы вернем наши земли путем применения силы. Так и случилось. Несмотря на давление, все заявления и в период оккупации, и во время войны, ни одна сила не смогла устоять перед нами. Мы разгромили армянскую армию, положили конец армянской мифологии, доказали всему миру, на что способна «непобедимая армянская армия» и показали ему величие нашего народа. Эта славная Победа вечно будет жить в многовековой истории Азербайджана.

Должен также сказать, что наши успешные операции начались именно с Физулинского района. В первый день войны – 27 сентября от оккупации были освобождены 4 физулинских села – Гараханбейли, Гервенд, Горадиз Сельский, Юхары Абдуррахманлы, а также Беюк Марджанлы и Нюзгяр Джебраильского района. То есть, мы начали свою победную миссию именно с Физулинского района.

Находясь сегодня в Физули, каждый видит проявления армянского вандализма. Потому что Физули больше всех подвергся разрушениям. Нет ни одного уцелевшего села, ни одного уцелевшего здания. Город Физули сравняли с землей. Вы хорошо помните, азербайджанский народ хорошо помнит, что после освобождения Физули не нашлось ни одного здания, на котором мы могли бы водрузить свой флаг. Наш флаг был поднят на флагштоке во дворе воинской части. Каждый человек, посетивший эти места, становится свидетелем армянского варварства, армянского вандализма, и это уже никто не сможет отрицать. Неслучайно в период оккупации армяне никого не пускали сюда, даже представителей международных организаций. Правда, в период оккупации представители Минской группы дважды приезжали в этот регион с миссией по изучению фактов, и были подготовлены соответствующие доклады. В них указывалось, что враг совершил здесь страшный вандализм. Но никто не мог себе представить масштаб разрушений. Это – уродливое лицо армянского фашизма, весь мир видит и должен видеть это. Уже тысячи людей — и жители Физули, и зарубежные дипломаты, политики, журналисты приезжают на освобожденные земли и своими глазами видят армянские злодеяния.

Мы восстановим город Физули и села Физулинского района. За минувший год в этом направлении проделана большая работа. На всех освобожденных землях будет восстановлена жизнь, граждане вернутся к родным очагам. В течение этого года мы, наряду с широкомасштабной созидательной работой, занимались также восстановлением наших городов и сел. Это очень сложный процесс. Здесь необходимо провести правильное планирование, выполнить работы по разминированию. Среди освобожденных районов Физули является самым загрязненным по количеству мин – заложены более ста тысяч мин. Мы должны проводить все эти работы параллельно. Одновременно подготовлены генеральный план города Физули, концепция развития сел. Первые инфраструктурные проекты тоже начались именно в Физули.

В период оккупации я неоднократно посещал находившиеся у нас земли, территории Физулинского района, 12 раз приезжал в Физулинский район. Была проделана огромная работа по развитию района. Поселку Горадиз был присвоен статус города, и он стал неофициальным центром Физулинского района. Были реализованы крупные проекты социальной инфраструктуры – построены 24 школы, 2 больницы, Олимпийский спортивный комплекс, Центр молодежи, Историко-краеведческий музей, Центр мугама. Была проделана очень большая работа, связанная с инфраструктурой. Проделана работа по восстановлению индивидуальных домов. То есть, осуществлялась широкомасштабная работа по развитию Физулинского района. Я, как уже отметил, 12 раз посещал Физули. Встречаясь здесь с переселенцами, я всегда говорил им, что после освобождения города Физули и остальной части района мы построим еще лучшие дома, создадим лучшие условия, и вы вернетесь. Сегодня каждый уже может видеть это. Потому что реализуемые уже в Физулинском районе проекты демонстрируют и наши намерения, и наш потенциал. Всего за 8 месяцев построен Физулинский международный аэропорт. Знакомясь сегодня с уже готовым аэропортом, я еще раз увидел, что в мировой практике, в мировой истории, возможно, не было такого, чтобы за столь короткое время на заминированной территории был построен международный аэропорт. Мы протянули линии электропередачи из Физули в Шушу, потому что после освобождения Шуши ненавистный враг перерезал все электрические линии, взорвал даже водопровод, и Шуша осталась без света, причем в зимние месяцы. Поэтому в сложных условиях из Физули в Шушу были проложены линии электропередачи. В Физули была открыта подстанция, а сегодня заложен фундамент второй подстанции.

Что касается дорог. Сегодня вы приехали сюда по новой дороге. Видите, мы проложили эти дороги в короткий срок. Мы даже проложили дорогу Победы до Шуши, и сейчас идет строительство магистральной дороги Физули-Шуша. В настоящее время проводятся работы на дорогах Физули-Гадрут, Физули-Джебраил, Физули-Агдам. Сегодня был заложен фундамент новой дороги в направлении Физули-Агдам. Кроме того, гости, граждане могут добраться до Агдама, воспользовавшись Физулинским международным аэропорт. То есть, Физулинский международный аэропорт- это воздушные ворота Карабаха.

Выполняя всю эту работу, мы преследовали одну цель: как можно скорее вернуть бывших переселенцев на родные земли. Участвуя сегодня в церемониях закладки фундаментов, мы в значительной степени приблизили этот день. Сегодня была утверждена концепция развития села Довлетъярлы, заложен его фундамент. На основе концепции «умное село» в селе Довлетъярлы будет создан крупный населенный пункт. Надеюсь, что до конца следующего года этот проект, охватывающий пять сел, будет передан в распоряжение бывших переселенцев. На первом этапе планируется построить 450 домов. После этого предусмотрено строительство еще 300 домов. Это будет первый жилищный центр, созданный в Физулинском районе.

Сегодня будет представлен генеральный план города Физули. Он уже представлен мне. Сегодня мы посмотрим его вместе. Наши специалисты долгие месяцы работали над этим планом. Сегодня мы вместе еще раз ознакомимся с данным проектом. Будет заложен фундамент Музея Победы, Музея оккупации.

Жизнь возвращается и вернется в Физули. Уверен, что в максимально короткий срок и город Физули, и села района будут процветать. Мы применяем на освобожденных территориях самые современные технологии. Это уже реальность. Я заявил об этом сразу после войны, и сегодня каждый может видеть это. В Зангилане завершается строительство первого села. Утвержден генеральный план города Агдам, дан старт работам. Утвержден генеральный план Джебраила. Уже дано указание и выделены средства, готовятся генеральные планы других наших городов – Зангилана, Губадлы, Кяльбаджара и Лачина. Мы выполним всю эту работу. Как вы знаете, мы проделаем эту работу, ни от кого не завися, за счет собственных средств, ни к кому не обращаясь, не беря никаких кредитов.

Для того, чтобы проделать всю эту работу, мы, конечно же, трудились многие годы. На протяжении многих лет мы и укрепляли армию для освобождения наших земель, и создавали условия, возможности – технические возможности, интеллектуальный потенциал, кадровый потенциал и финансовые ресурсы — для проведения созидательной, восстановительной работы в поствоенный период. Сегодня экономика Азербайджана возрождается после пандемического кризиса. Как мне уже сообщили, показатели девяти месяцев позитивные, рост в экономике составил примерно 5 процентов, выросла и промышленность, а ненефтяная промышленность – почти на 20 процентов. Но все должны знать, что вся эта восстановительная работа требует больших средств. Еще раз говорю: Азербайджан не брал и не будет брать ни у кого ни единой копейки в качестве помощи. Если до сих пор не брал, значит и дальше не будет брать. Мы сделаем это в рамках своих возможностей. Я абсолютно уверен в том, что все наши планы будут претворены в жизнь в максимально короткий срок, Карабах и Восточный Зангезур станут одними из самых красивых мест не только Азербайджана, но и всего мира.

Завтра, 18 октября – исторический день. Тридцать лет назад Азербайджан провозгласил государственную независимость. Как вам известно, по моей инициативе Милли Меджлис Азербайджана внес поправки, связанные с нашими национальными праздниками. Считаю, что эти поправки полностью соответствуют историческим реалиям и исторической справедливости. Основным праздником независимости для нас является 28 Мая — день образования Азербайджанской Демократической Республики. Мы по праву гордимся тем, что первая в мусульманском мире демократическая республика была создана именно азербайджанским народом. Сегодня мы, как независимая страна, являемся преемниками Азербайджанской Демократической Республики. Азербайджан — правопреемник Азербайджанской Демократической Республики. А 18 октября 1991 года была восстановлена независимость. Принятые поправки положили конец именно этому несоответствию, и это должен знать каждый.

Должен также сказать, что в то время руководство Азербайджана, провозглашая независимость, считаю, допустило очень необоснованную потерю времени, потому что независимость могла быть провозглашена раньше. Об этом тоже должен знать каждый. Мы должны справедливо подходить к истории. В отличие от армян мы не должны создавать никакой мифологии. Мы должны знать и оценивать историю такой, какая она есть. Потому что в октябре 1991 года многие бывшие союзные республики уже провозгласили государственную независимость. У меня есть список, хочу проинформировать об этом и вас, и азербайджанский народ, многие, возможно, не знают.

Первой среди бывших республик Советского Союза свою независимость провозгласила Литва – 11 марта 1991 года. Вслед за ней – Грузия – 9 апреля 1991 года, Латвия – 4 мая, Беларусь – 27 июля, Эстония – 20 августа, Украина – 24 августа, Молдова – 27 августа, Кыргызстан – 31 августа, Узбекистан – 1 сентября, Таджикистан – 9 сентября, Армения – 21 сентября, Туркменистан – 27 сентября, Азербайджан – 18 октября. Зачем надо было столько ждать? Знаете, я знаю ответ на этот вопрос. Это – риторический вопрос. Поэтому отмечать с большими торжествами день 18 октября или же благодарить кого-то за это – абсолютно неуместно. Советский Союз распадался, Российская Федерация сама раньше нас приняла Конституционный акт о государственном суверенитете. Россия вышла, Украина вышла, все остальные кавказские республики вышли. Чего, кого ждало руководство Азербайджана? Поэтому, понимаете, не зная эту историю, сложно сформировать правильное представление. Это также важно для того, чтобы в дальнейшем предпринимать правильные шаги. Об этом должно знать и молодое поколение. Такова историческая правда. В то же время, у нас в том году есть и другая историческая правда – 17 ноября. 17 ноября 1990 года по инициативе Гейдара Алиева было изменено название Нахчыванской Автономной Советской Социалистической Республики. Из этого названия были исключены слова «Советская Социалистическая», она стала называться просто Нахчыванская Автономная Республика. 17 ноября 1990 года по инициативе Гейдара Алиева трехцветный флаг Азербайджанской Демократической Республики был принят в Нахчыване как официальный флаг. Эти исторические видеокадры имеются. Одновременно было подано ходатайство в Верховный Совет Азербайджана, чтобы он предпринял аналогичный шаг. Но он этого не сделал. Напротив, на референдуме, проведенном весной 1991 года в рамках Советского Союза референдуме о сохранении Советского Союза, тогдашнее руководство Азербайджана, сфальсифицировав результаты референдума, вопреки воле народа, проголосовало за сохранение Советского Союза.

Но Гейдар Алиев не допустил проведения этого референдума в Нахчыване. Теперь посмотрите, какие шаги вели к независимости? Через что проходили пути, ведущие к независимости? Поэтому завтра будет опубликовано мое поздравление азербайджанского народу в связи с 18 октября. Но в то же время я хотел бы, чтобы каждый знал эту историю, знал главных основоположников независимости. Путь, ведущий к нашей независимости, начался именно 17 ноября 1990 года, когда трехцветный флаг, являющийся сегодня нашим государственным флагом, был принят как государственный флаг.

Касаясь сегодня этой истории, я просто хочу поделиться с вами и азербайджанским народом своей позицией, своими мыслями. Завтра будет отмечен еще один исторический день – освобождение поселка Худаферин. 18 октября Вооруженные силы Азербайджана вышли к Худаферинскому мосту и водрузили на нем флаг Азербайджана. Худаферинский мост является национальным достоянием азербайджанского народа, доказательством его таланта. Мы по праву гордимся этим грандиозным произведением архитектуры, принадлежащим азербайджанскому народу.

Война уже осталась в истории, нагорно-карабахский конфликт тоже остался в истории. Мы должны смотреть в будущее. Сегодня мы создаем будущее, создаем своими руками. Уверен, что так же, как были обеспечены все наши планы, все заявленные до сих пор цели, точно так же будут достигнуты цели, намеченные на предстоящий период. Мы достигнем этих целей, усилим нашу страну, приумножим мощь нашей армии и обеспечим безопасную жизнь азербайджанского народа. Конечно, мы в максимально короткий срок вернем на родные земли переселенцев, которые на протяжении 30 лет жили в страданиях, в том числе испытывали моральные страдания. Еще раз поздравляю вас и желаю новых успехов, здоровья. Спасибо.

