13 человек стали жертвами ковида в Азербайджане

За минувшие сутки в Азербайджане выявлено 1245 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. По данным Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров АР, 409 пациентов признаны излечившимися от COVID-19.

За прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались 13 человек, тестирование на коронавирус которых дало положительный результат.

С конца февраля 2020 года в Азербайджане выявлено в общей сложности 503452 случая заражения коронавирусом, из этого числа 478812 человека благополучно прошли лечение, 6765 пациентов клиник скончались.

В активной фазе заболевания числятся 17862 человека, зараженных COVID-19.

За указанный период в стране было проведено 5032555 тестов на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 7153 — за минувшие сутки.