Лавров посетовал на то, что в НАТО отказались объяснять причину высылки российских дипломатов

В НАТО отказались объяснить причины сокращения российской миссии при альянсе в Брюсселе и высылки части дипломатов, приводит РИА Новости слова главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Он отметил, что никакого объяснения причин подобного шага не сделано. При этом Лавров напомнил, что за несколько дней до этого он встречался с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, который «всячески подчеркивал искреннюю, как он говорил, заинтересованность Североатлантического альянса в нормализации отношений с РФ».

«Дело в том, что у нас директора нет и некому комментировать. Поэтому за комментарием необходимо обращаться к коллегам в Брюсселе», — добавил министр иностранных дел.