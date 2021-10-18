Израильский спецназ ликвидировал советника Асада



Израиль ликвидировал советника Башара Асада по Голанским высотам Мадхата Салаха, отбывавшего в свое время длительное заключение в израильской тюрьме, сообщила ливанская телекомпания «Аль-Маядин», связанная с «Хезболлой».

Согласно опубликованной информации, глава департамента Голанских высот в сирийском правительстве и офицер разведки сирийской армии Салах был убит в тот момент, когда находился в родной деревне Эйн а-Тина. Израиль официально не комментировал информацию о спецоперации на территории САР.

Агентство сирийского режима SANA подтвердило сообщение о гибели Салаха, а телеканал Alikhbaria прямо обвинил Израиль со ссылкой на заявление кабмина Асада.

Различные сирийские и ливанские СМИ приводят следующие детали операции: спецназ ЦАХАЛ проник вглубь сирийской территории и разделился на три группы. Салах ехал в свою родную деревню в провинции Кунейтра, когда его машина приблизилась к снайперской засаде. Огонь был открыт с расстояния около 200 метров: первая пуля попала Салаху в поясницу, вторая – в грудь. Он скончался на месте.

Мадхат Салах был координатором вопроса Голанских высот и передавал информацию правительству Сирии. Его также называют связующим звеном между вооруженными группировками, действующими неподалеку от границы с Израилем, режимом Асада, «Хезболлой» и Ираном. Высокопоставленный представитель Министерства обороны Израиля сообщил сообщил The New York Times, что Салах работал с иранским Корпусом стражей исламской революции над созданием военной инфраструктуры в регионе, необходимой для нападения на еврейское государство.

Израильские СМИ, ссылаясь на источники в среде друзов, пишут, что у Салаха последнее время были серьезные разногласия с режимом Асада – «он заработал много денег, но гражданская война внезапно остановила все, и он оказался в долгах, что, очевидно, заставило его наладить связи с Ираном». «Он, очевидно, думал, что иранцы смогут вернуть его влияние в Дамаске и набить его карманы деньгами», – заключил источник.