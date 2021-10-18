Ученые обнародовали рейтинг эффективности вакцин против штамма Дельта

Препарат Moderna является самым эффективным в борьбе со штаммом «Дельта» — он на 95% предотвращает госпитализацию после заражения и на 92% защищает от реанимации.
Данные исследования эффективности вакцин опубликовали специалисты Regenstrief Institute Vice.
Ученые пришли к выводу, что также эффективными для предотвращения госпитализации и реанимации являются вакцины Pfizer и Johnson & Johnson.
При этом именно вакцина Moderna показывает наивысший уровень защиты от мутации.
«Мы настоятельно рекомендуем делать прививки всем, кто имеет на это право, чтобы уменьшить количество серьезных осложнений и облегчить нагрузку на нашу систему здравоохранения», — сказал автор исследования Шон Граннис.
Эффективность вакцин в предотвращении госпитализации:
Moderna — 95%;
Pfizer — 80%;
Johnson & Johnson — 60%.
Эффективность вакцин в предотвращении реанимации:
Moderna — 92%;
Pfizer — 77%;
Johnson & Johnson — 65%.
Автор исследования отметил, что даже после вакцинации были случаи повторного заражения, но болезнь у пациентов проходит в более легкой форме.