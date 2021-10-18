НАТО проводит военные учения с учетом сценария ядерной войны



В странах Южной Европы стартовали учения «Непоколебимый полдень» (Steadfast Noon) с участием 14 государств-членов НАТО.

В рамках маневров планируется отработать использование истребителей-бомбардировщиков, которые могут быть оснащены ядерным оружием, сообщили в Альянсе.

Целью масштабных учений, которые продлятся неделю, является укрепление обороны европейских союзников, передает «Анадолу».

Ежегодно учения проходят на территории одной из стран – участниц Североатлантического Альянса.

Помимо бомбардировщиков двойного назначения с ядерным потенциалом в учениях также задействованы традиционные истребители.

Истребители сопровождаются самолетами наблюдения и дозаправки.

Сценарий учений не предполагает боевой стрельбы.

Учения являются плановыми и не связаны с какими-либо событиями, происходящими в мире, отметили в НАТО.

Они помогут гарантировать постоянство и эффективность ядерного сдерживания НАТО, уверены в Альянсе.

По итогам июньского саммита НАТО в Брюсселе лидеры стран-союзников заявили, что основная цель сохранения ядерного потенциала НАТО — поддержание мира, предотвращение насилия и сдерживание агрессии, следует из сообщения.

«Учитывая ухудшающуюся обстановку в области безопасности в Европе, надежный и единый ядерный альянс жизненно важен», — следует из совместного заявления по итогам саммита.