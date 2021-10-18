Боевики «ДНР» взяли в заложники представителей миссии ОБСЕ

Боевики самопровозглашенной ДНР на востоке Украины удерживают представителей миссии ОБСЕ в одном из отелей неподконтрольной Горловки.

В отчете миссии ОБСЕ отмечается, что по состоянию на 17:03 17 октября представители мониторинговой группы обнаружили, что автомобильные ворота передовой патрульной базы миссии в населенном пункте Горловка на неподконтрольной Украине территории заперты при помощи цепи и навесного замка.

Об этом сообщает пресс-служба миссии ОБСЕ в Украине.

При этом южнее ворот была припаркована машина с бело-голубыми надписями «ДНР», которая блокировала выезд.

По словам наблюдателей, рядом с машиной видели двух представителей вооруженных формирований самопровозглашенной республики.

Владелец отеля, рядом с которым расположена база ОБСЕ, сообщил, представителям миссии о том, что им не дадут покинуть помещение, заявив о соответствующем приказе самопровозглашенного мэра Горловки.

Через камеры видеонаблюдения, наблюдатели увидели, что перед отелем установлены три палатки, у которых собрались не менее четырех человек.

Уже к 17:00 двое мужчин (30-39 лет) в гражданской одежде вошли в отель и заявили наблюдателям о том, что им разрешается свободно передвигаться по всему отелю и парковке за ним, но им нельзя покидать помещение гостиницы, пока не будет освобожден сепаратист, ранее задержанный украинскими военными. Ситуация продолжается до сих пор.

Представители Украины в трехсторонней контактной группе заявили, что боевики самопровозглашенных республик перешли к захвату заложников, а задержание международных наблюдателей имеет все признаки террористической деятельности.

В связи с этим украинская делегация призывает международное сообщество, прежде всего участников нормандского формата, предоставить оценку действий российской стороны.