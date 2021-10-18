В Греции зажгли огонь зимней Олимпиады-2022

В Греции был зажжен огонь зимней Олимпиады-2022 в Пекине. Церемония традиционно состоялась в Древней Олимпии. Факел, который позднее доставят в Афины и передадут членам китайской делегации, зажгли в древнем храме богини Геры от солнечных лучей, пишет «Корреспондент».

И также, что традиционно для последних Игр, церемония состоялась без зрителей в связи с пандемией коронавируса.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине, будут 24-ми по счету и пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. После них в Китае проведут Паралимпийские игры, которые состоятся 4-13 марта.