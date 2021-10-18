Скончался Оздемир Байрактар – производитель беспилотников «Bayraktar»

Умер председатель Совета директоров компании «Baykar Makina» Оздемир Байрактар. Об этом сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в своем Twitter.

«С глубокой печалью мы узнали о смерти нашего старшего брата, председателя совета директоров, Оздемира Байрактара, который на протяжении всей своей жизни упорно боролся за то, чтобы вывести нашу страну на высшую лигу технологий. Да будет его место и высокий ранг на небесах», – написал Чавушоглу.

Оздемир Байрактар является сватом президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, отцом Сельджука Байрактара и Халука Байрактара.