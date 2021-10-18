Глава Пентагона резко высказался о роли России в формате «3+3» по Южному Кавказу

Глава Пентагона Ллойд Остин прокомментировал предложение по созданию формата «3+3» по Южному Кавказа, передает Minval.az со ссылкой на грузинские СМИ.

«Что касается формата «3+3″, я бы отметил, что России… следовало бы уважать условия соглашения 2008 о прекращении огня, прежде чем говорить о новых платформах», — заявил Остин в Тбилиси в ответ на вопрос журналиста о том, повлияет ли участие Грузии в этом формате на ее путь в НАТО.

Как ранее писал Minval.az, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил на пресс-конференции с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амира Абдоллахияном, что была обсуждена инициатива «о том, чтобы создать формат «3+3″: три южнокавказских стран и три их больших соседа – Россия, Иран и Турция».