Посол США Ли Литценбергер: Вашингтон ценит независимый Азербайджан

Посол США Ли Литценбергер поздравил азербайджанский народ с 18 октября — Днем восстановления независимости.

Об этом сообщается на странице посольства США в Facebook.

«Поздравляю азербайджанский народ с 30-й годовщиной восстановления независимости. В этот знаменательный день американцы передают всем азербайджанцам свои наилучшие пожелания. Азербайджан добился больших успехов за 30 лет независимости. США высоко ценят дружбу, которую мы строим вместе, и ценят независимый Азербайджан. Мы придаем большое значение таким важным вопросам, как безопасность, развитие энергетики и экономики, защита прав человека и фундаментальных свобод. От имени США поздравляю азербайджанский народ с Днем восстановления независимости!»,- говорится в поздравлении.