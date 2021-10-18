Песков надеется, что Навальный не умрет в тюрьме

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков выразил надежду на то, что оппозиционер Алексей Навальный не умрёт в заключении.

«Будем надеяться, что он не умрёт… Слава богу, что он жив», – приводит РИА Новости ответ Пескова на вопрос журналистки в интервью для документального фильма «Путин: ведущий игры» (Poutine, le maître du jeu) французского телеканала France 5. Вопрос касался отравления Навального и опасений о его состоянии здоровья в колонии.

По словам Пескова, Навальный в колонии «начал голодать», но со временем вновь «начал есть». Имеется в виду голодовка оппозиционера, которую тот объявил в марте и прекратил после того, как получил доступ к медицинской помощи. Говоря об отравлении оппозиционера «Новичком», Песков сказал, что российские власти так и не получили ответов на вопросы о том, что случилось с Навальным в августе прошлого года. Официальная Москва отрицает, что Навальный был отравлен на территории России.

Также пресс-секретарь Путина сказал, что российские власти не опасаются Навального, но не хотят, чтобы он получил дополнительную популярность.