Европейский рынок упал из-за Китая

Европейский рынок открылся падением на фоне опасений, спровоцированных усиливающимся энергетическим кризисом и замедлением экономического роста в Китае. Об этом сообщает Reuters. Индекс Stoxx Europe 600 днем 18 октября упал на 0,37 процента — до 467,68 пункта, свидетельствуют данные торгов.

При этом за прошлую неделю индекс вырос на 2,65 процента, что оказалось максимальным ростом с марта 2021 года. Скачок произошел благодаря началу публикации финансовой отчетности, а также ожиданиям, что государства смогут смягчить последствия энергетического кризиса.