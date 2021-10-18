Азербайджан призвал ввести обеспечительные меры в отношении Армении в суде ООН

Азербайджан считает необходимым срочно ввести временные обеспечительные меры в отношении Армении. Об этом заявил в понедельник на слушаниях в Международном суде ООН представитель азербайджанской стороны Эльнур Мамедов.

В начале своего выступления перед судьями он привел ряд примеров из истории, в том числе Ходжалинский геноцид 25-26 октября 1992 года, когда в результате атаки вооруженных формирований Армении погибло большое число мирных азербайджанцев. «Единственным преступлением, которое они совершили в глазах армянских вооруженных сил, так это то, что они были этническими азербайджанцами, — цитирует его ТАСС. — По этой причине их убивали, брали в заложники, пытали и изгоняли из домов». И в настоящее время Армения, по словам азербайджанского представителя, продолжает длящуюся десятилетия кампанию по этнической чистке.

«Временные обеспечительные меры необходимы для защиты от этой прямой угрозы», — заметил он и добавил, что Армения также продолжает разжигать ненависть и подстрекать к насилию против азербайджанцев, предоставляя убежище вооруженным группировкам и финансируя или поддерживая операции по распространению дезинформации.

Азербайджан подал иск против Армении в Международный суд ООН 23 сентября, обвинив Ереван в нарушении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Согласно иску Азербайджана, Армения совершала и продолжает совершать ряд дискриминационных действий против азербайджанцев на основании их национального и этнического происхождения. Чуть ранее, 16 сентября, похожий иск в отношении Азербайджана подала армянская сторона.