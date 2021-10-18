Лукашенко подозревает иностранные спецслужбы в подготовке к проведению диверсий в стране



Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в республике планируются диверсии на оборонных и экономических объектах.

«Иностранные спецслужбы и их пособники изучают обстановку в трудовых коллективах, пытаются инспирировать забастовки», — сказал он в понедельник во время рассмотрения кадровых вопросов. По словам президента, которые приводит агентство БелТА, акты саботажа планируются «на объектах оборонного комплекса, экономики, жизнеобеспечения».

Президент республики потребовал от КГБ повышать эффективность работы и наращивать потенциал агентурной разведки.