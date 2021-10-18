Представитель Пентагона обсуждает в Ташкенте вопросы «безопасности границ»



Соединенные Штаты не отступают от своей цели разместить рядом с границей Афганистана «антитеррористические силы», т.е. развернуть военную базу в соседних с ним государствах. Как сообщает посольство США в Узбекистане, в Ташкент прибыл помощник министра обороны США Кристофер Майер.

Представитель Пентагона уже провел ряд встреч с властями Узбекистана в рамках своего визита. Официально заявляется, что Майер обсудил «вопросы двустороннего сотрудничества и безопасности границ», других подробностей не приводится. Неофициально визит может скрывать под собой требование США о размещении американской военной базы на территории Узбекистана.

Ранее американские СМИ со ссылкой на военные источники утверждали, что Пентагон намерен провести переговоры с властями Узбекистана о размещении на территории республики «антитеррористических сил», которые могли бы действовать в Афганистане.

Несмотря на то, что в Ташкенте уже один раз отказали Вашингтону, заявив, что конституция страны и военная доктрина не предусматривают и запрещают размещение иностранных военных, в США, видимо, решили попробовать еще раз, поскольку тема для американцев «больная».

После выхода из Афганистана США потеряли все возможности действовать на его территории, а соседние страны дружно Вашингтону в развертывании американских военных баз отказали. Действовать им сейчас приходиться из Катара, а это очень невыгодно во всех отношениях. Проскальзывала информация, опять же от западных СМИ, что американцы якобы даже пытались уговорить Россию пустить их на одну из своих баз в Таджикистане или Киргизии.

Так что данный визит представителя Пентагона может скрывать за собой очередную попытку уговорить узбекские власти пойти навстречу американским военным. Так ли это, или это простой «визит вежливости» в рамках решения повседневных задач, покажет время.