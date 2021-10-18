Столтенберг призвал не отделять китайскую угрозу от российской



Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил, что китайская и российская «угрозы» напрямую связаны друг с другом.

По словам главы организации, Китай буквально «приближается» к НАТО, а тесные связи КНР и РФ говорят о том, что опасаться нужно обеих стран.

«НАТО – это альянс Северной Америки и Европы. Этот регион стоит перед лицом глобальных вызовов: терроризм, кибератаки и возросшая мощь Китая… Китай приближается к нам. Китай и Россия тесно сотрудничают между собой . Когда мы увеличиваем расходы на технологии, мы имеем в виду обе эти страны», — цитирует агентство РИА Новости слова Столтенберга.

Отметим, что ранее британцы попросили США «не тыкать палкой в русского медведя». Жители Британии уверены, что если НАТО продолжит устраивать провокации у границ РФ, альянс пожалеет об этом.