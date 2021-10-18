Первую нитку газопровода «Северный поток-2» заполнили техническим газом



Оператор «Северного потока-2» сообщил в понедельник, 18 октября, о заполнении техническим газом первой нитки газопровода.

О начале заполнения первой нитки газом стало известно 4 октября.

«На 18 октября процедура по заполнению газом первой нитки газопровода «Северный поток — 2″ была завершена. В соответствии с планом и проектными требованиями нитка наполнена так называемым техническим газом в объеме приблизительно 177 млн м3, что обеспечивает уровень давления 103 бар в газопроводе. Данного давления достаточно, чтобы в дальнейшем начать транспортировку газа», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на второй нитке продолжаются пусконаладочные работы.

Накануне в РФ заявили, что СП-2 готов к началу эксплуатации, осталось только получить разрешение от Германии.