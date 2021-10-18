«Новая газета»: Как РПЦ в срочном порядке нарастила свое представительство в Армении – и при чем тут трехстороння встреча в Москве

РПЦ в срочном порядке нарастила свое представительство в Армении. Об этом, как передает Minval.az, пишет российская «Новая газета».

Как отмечает издание, внезапность этого решения выдает эмоциональную реакцию патриарха Кирилла на итоги саммита духовных лидеров России, Армении и Азербайджана, состоявшегося в Москве 13 октября.

«Спустя всего два дня после саммита патриарх собрал экстренное заседание Синода РПЦ в онлайн-формате, хотя каких-то три недели назад (23–24 сентября) Синод благополучно заседал в Даниловом монастыре. (Обычно его заседания проходят раз в 2–3 месяца.) Онлайн-Синод постановил: «Образовать в пределах Республики Армения Ереванско-Армянскую епархию Русской Православной Церкви… Преосвященным Ереванским и Армянским быть архиепископу Клинскому Леониду с сохранением за ним должности заместителя председателя Отдела внешних церковных связей».

На протяжении всей своей истории Русская церковь уважала церковный «суверенитет» Армянской церкви, основанной еще в IV в., и не вторгалась на ее территорию. Да, русские приходы существовали в Армении с XIX в., но они подчинялись епархиальным центрам на территории России. Теперь же РПЦ создает такой центр в самом Ереване, что с точки зрения канонического права означает непризнание существующей там армянской иерархии во главе с католикосом всех армян Гарегином II», – пишет газета.

Издание напоминает, что в 1990 г., по итогам продолжительного православно-древневосточного богословского диалога, было подписано Шамбезийское соглашение, сторонами которого, в частности, являются РПЦ и ААЦ. Участники соглашения признали, что стороны, по сути, сохраняют одинаковое учение о Христе, но выражают его несколько в разных терминах. «С тех пор РПЦ неоднократно оказывала знаки внимания Армянской церкви: в частности подписала с ней три года назад соглашение об академическом обмене. В учебных заведениях РПЦ защищались вполне доброжелательные работы об отношениях с ААЦ.

Сегодня в Армении действует буквально несколько русских храмов: Покровский — в Ереване, святых Кирика и Иулиты — в селе Димитров и временные — в местах дислокации российских воинских частей. Этого явно недостаточно для создания полноценной епархии! Кроме того, в п. 1.3 Устава РПЦ, где перечисляются все государства, составляющие ее каноническую территорию, Армении нет. В этом контексте создание епархии РПЦ в стране выглядит как чисто политический акт — один из результатов занятой Россией в ходе последней Карабахской войны позиции. Несмотря на значительное военное присутствие РФ в Армении и ее членство в ОДКБ, Россия никак не сдерживала продвижения азербайджанских войск и довольно опасные их маневры у самых границ Армении. По итогам переговоров в Москве под эгидой патриарха Кирилла верховный патриарх и католикос всех армян Гарегин II заявил 13 октября: «Вопреки готовности армянской стороны окончательно решить вопросы… ситуация в регионе продолжает оставаться тревожной и напряженной из-за унижающей достоинство и неприемлемой воинственной риторики и неконструктивной и ультимативной политики властей Азербайджана».

Он обвинил участников конфликта в «манипулировании военнопленными» и предупредил об опасности «новой, более широкомасштабной войны». Подобная риторика свидетельствует, что духовным лидерам Армении и Азербайджана не удалось ни о чем договориться под эгидой патриарха Кирилла. И поспешное решение о создании епархии РПЦ в Армении прозвучало как ответ Кирилла на риторику Гарегина II», – пишет газета.