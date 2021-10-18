Британский историк сравнил Путина с российскими императорами

Британский историк Саймон Себаг-Монтефиоре заявил, что правление президента России Владимира Путина напоминает во многих аспектах императоров Николая I и Александра III. Об этом он рассказал изданию Polska Times.

«На мой взгляд, во многих аспектах Путин больше напоминает поздних представителей династии Романовых, Николая I и Александра III. Путин никогда не делал элементом своего метода правления массовые убийства», — подчеркнул Себаг-Монтефиоре.

По его словам, Путин является искусным политиком, у которого есть все шансы оставаться во власти дольше Сталина.