Известный музыкант упал во время концерта и сломал ребра

Солист известной американской группы Motley Crue Винс Нил получил травму во время выступления. Всё произошло вечером в пятницу, 15 октября, на фестивале в штате Теннесси, уточняет «Лайф».

Музыкант упал со сцены прямо во время концерта. В Сети появилось видео данного момента. На кадрах видно, что во время одной из песен Нил пошёл с гитарой к краю сцены, при этом он хлопал и смотрел в зал. В какой-то момент он не заметил края сцены и упал вниз. Зрители были потрясены случившимся.

Бас-гитарист группы Дейна Страм позже рассказал, что Нил сломал рёбра. По его словам, после инцидента солист коллектива некоторое время не мог дышать, ему потребовалась помощь врачей.

