Армения — всего лишь политическое недоразумение, считает Ашотян

Неоспоримый факт — у нас больше нет государства. Об этом написал в своем Facebook заместитель председателя РПА Армен Ашотян.

«Неоспоримый факт — у нас больше нет государства. Армения — это всего лишь алфавитный указатель, ритуальная деталь, политическое недоразумение в списке стран-членов ООН на латинице где-то между Argentina и Australia.

У нас больше нет государства, и не только по вине капитулянта. Причина намного глубже. Государства создаются нациями. У нас больше нет Республики Армения, потому что у нас нет армянской нации. Вместо нации сегодня на 29 000 кв. км проживает армянское население, биологическая популяция. А популяции не могут иметь государства, в лучшем случае – ареал. Другими словами, армяне уже не политические существа, а этнографический подвид, который такими темпами совсем скоро окажется в Красной книге. А государства нет, потому что создавший его народ просто исчез», — написал Ашотян.