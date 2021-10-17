В Берлине выселяли сквоттеров, пострадали десятки полицейских

По крайней мере 46 сотрудников правоохранительных органов ФРГ пострадали в ходе операции по выселению левых активистов из сквота — незаконно занятого заброшенного жилого помещения — в центре Берлина. Об этом говорится в распространенном заявлении полиции Берлина.

«В результате проведения операции [по расселению] пострадали 46 полицейских, двое из которых были вынуждены прекратить выполнение своих служебных обязанностей», — отмечается в сообщении, которое цитирует ТАСС. При этом указывается, что в общей сложности стражи порядка временно арестовали 76 человек.