Найден скелет жертвы извержения Везувия

Находку обнаружили на территории древнего римского города Геркуланум в ходе археологической миссии. Археологам удалось найти скелет сорокалетнего мужчины, спасающегося бегством от чудовищного катаклизма, который истребил города Помпеи и Геркуланум в 79 году нашей эры. Министр культуры Италии окрестил находку, как «сенсационную», передает Planet-today.

Напомним, что трагический катаклизм, произошедший в 79 году нашей эры, унёс жизни нескольких тысяч людей и стер с лица земли несколько древнеримских городов, мелких деревень и десятки вилл, расположенных у подножия вулкана.

По расчетам ученых, Везувий выделил тепловую энергию, которая в несколько раз мощнее атомной бомбы, взорвавшейся в Хиросиме. Вулкан изверг тысячи кубометров камней, облаков, пепла, дыма и лавы. Высота подъема горячего дыма достигала более тридцати километров.

Ученые определили, что в результате катаклизма погибло не менее шестнадцати тысяч жителей трех городов.