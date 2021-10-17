В австрийской столице функционирует полностью автоматизированный ресторан

В Вене приступил к работе полностью автоматизированный ресторан. В нем нет ни поваров, ни официантов. Блюда в заведение привозят заранее, а их выдача происходит автоматически после оплаты заказа через специальный терминал или приложение, пишет «Евро пульс». Ресторан стал одним из первых подобных заведений в мире, где подают блюда премиум-класса.

Ресторан работает круглые сутки без выходных. Он предлагает блюда тайской, итальянской, испанской и австрийской кухни; еду в ресторан привозят в заведение каждый день. Позиции размещают в специальных слотах, которые расположены вдоль стен. После оплаты заказа их дверки открываются автоматически. Блюда стоят 7 — 10 евро.

Пока заведение работает только навынос. Однако создатели ресторана собираются проводить в нем регулярные дегустации, во время которых можно будет поесть в зале.