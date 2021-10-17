Ильхам Алиев: Торжественно отмечать день 18 октября или же благодарить кого-то за это – абсолютно неуместно

Торжественно отмечать день 18 октября или же благодарить кого-то за это – абсолютно неуместно.

Об этом президент Ильхам Алиев сказал на встрече с представителями общественности Физулинского района.

Разъясняя причину этого, глава государства отметил: «Советский Союз распадался, Российская Федерация сама раньше нас приняла Конституционный акт о государственном суверенитете. Россия вышла, Украина вышла, все кавказские республики вышли. Чего, кого ждало руководство Азербайджана? Поэтому, не зная эту историю, сложно сформировать правильное представление» (цитата по АЗЕРТАДЖ).