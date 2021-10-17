Принц Уильям подверг критике космическую гонку и космический туризм

Внук королевы Великобритании Елизаветы II принц Уильям — старший сын принца Чарльза и его первой жены принцессы Дианы — раскритиковал космическую гонку и космический туризм перед присуждением ему премии Earthshot. Принц заявил, что величайшие умы мира должны вместо этого сосредоточиться на проблемах Земли. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на The Guardian.

Будущий монарх предупредил также о росте «климатической тревожности» среди молодого поколения. Его комментарий появился на следующий день после того, как 90-летний Уильям Шатнер вошел в историю в качестве самого старого человека, слетавшего в космос.

«Нам нужны величайшие умы и умы мира, сосредоточенные на попытках восстановить эту планету, а не на поисках следующего места, где можно было бы жить», — заявил принц Уильям. Он также предостерег участников саммита Cop26, на который мировые лидеры соберутся в Глазго в конце месяца, от «умных слов, но недостаточных действий». Уильям отметил, что среди молодежи сейчас наблюдается рост опасений, связанных с изменением климата, и сказал, что было бы «абсолютной катастрофой», если бы его старшему сыну, принцу Джорджу, пришлось говорить на эту же тему через 30 лет, когда будет слишком поздно.

Уильям добавил, что его собственная точка зрения изменилась с тех пор, как у него появились дети: «Я хочу, чтобы те вещи, которые мне нравятся, — жизнь на свежем воздухе, природа, окружающая среда — сохранились не только для моих детей, но и для всех остальных детей мира».

По словам Уильяма, в свое время его отцу, принцу Чарльзу, который известен своей давней приверженностью экологическим вопросам, пришлось «по-настоящему нелегко», когда он впервые заговорил о климатическом кризисе.