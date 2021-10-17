Лаша Дарсалия: Азербайджан всегда был рядом с нами

«Азербайджан как вечный друг и хороший сосед всегда был рядом с нами».

Об этом сказал первый заместитель министра иностранных дел Грузии Лаша Дарсалия во время выступления на церемонии награждения победителей марафона, проведенного в городе Рустави и посвященного 30-летию восстановления независимости Азербайджана.

Он отметил, что между двумя странами существуют прочные отношения стратегического партнерства, которые на протяжении многих лет укрепляются совместными проектами: «Партнерство между двумя странами в политической и других сферах очень важно, эти связи еще более укрепляются благодаря деятельности Ильхама Алиева, являющегося достойным последователем общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева. Грузия прилагает усилия для восстановления мира в регионе и намерена продолжить работу в этом направлении» (цитата по АПА).