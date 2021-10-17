Глава государства: Наши солдаты и офицеры показали врагу величие азербайджанского народа

Значение освобождения города Физули одновременно связано со стратегическим расположением города. После того, как Физули перешел под наш контроль, открылись более широкие возможности для наступления на Шушу.

Об этом президент Ильхам Алиев сказал на встрече с представителями общественности Физулинского района.

«На протяжении 30 лет противник закреплялся здесь, и прорыв, преодоление этих укреплений еще раз продемонстрировали большой героизм и самоотверженность нашего народа. Естественно, увидев это, враг был напуган. Они увидели, что наши солдаты и офицеры готовы идти на смерть ради освобождения родных земель. Наши отважные солдаты и офицеры, ценой своей жизни и крови преодолевшие эти укрепления, еще раз продемонстрировали врагу величие азербайджанского народа», — подчеркнул глава государства, которого цитирует АЗЕРТАДЖ.