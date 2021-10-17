Ильхам Алиев: 17 октября займет особое место в многовековой истории азербайджанского народа

Ровно год назад доблестная азербайджанская армия освободила от захватчиков город Физули и несколько сел, был поднят флаг Азербайджана, таким образом, после длительного перерыва Азербайджанское государство обеспечило свой суверенитет на этих территориях.

Об этом заявил президент Ильхам Алиев на встрече с представителями общественности Физулинского района.

«Это – историческое событие. Тот момент — 17 октября займет особое место в многовековой истории азербайджанского народа, потому что именно 17 октября наш большой город Физули был освобожден от оккупантов», — отметил глава государства, слова которого приводит АЗЕРТАДЖ.