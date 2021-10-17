Посол Гулиев: Азербайджан, Грузия и Турция играют исключительную роль в восстановлении мира и стабильности на Южном Кавказе

«Азербайджан, Грузия и Турция играют исключительную роль в восстановлении мира и стабильности на Южном Кавказе».

Об этом заявил посол Азербайджана в Грузии Фаиг Гулиев на церемонии награждения победителей марафона по случаю 30-летия независимости Азербайджана в Грузии. Его слова приводит АПА.

Он отметил, что после прихода к власти общенационального лидера Гейдара Алиева в 1993 году Азербайджан превратился в могущественное государство и сегодня под руководством президента Ильхама Алиева является влиятельным государством в мире. Ф.Гулиев поблагодарил власти Грузии за поддержку и обеспечение безопасности во время марафона.

Выступившая далее посол Турции в Грузии Фатима Джерен Язган поздравила азербайджанский народ с Днем независимости. Она сказала, что строительство государства — это сложный марафон, и азербайджанский народ — победитель этого марафона.

Ф.Язган подчеркнула, что трехстороннее сотрудничество между Азербайджаном, Грузией и Турцией очень важно для народов.