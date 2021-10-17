19 человек стали жертвами ковида в Азербайджане

За минувшие сутки в Азербайджане выявлено 1896 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. По данным Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров АР, 764 пациента признаны излечившимися от COVID-19.

За прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались 19 человек, тестирование на коронавирус которых дало положительный результат.

С конца февраля 2020 года в Азербайджане выявлено в общей сложности 502207 случаев заражения коронавирусом, из этого числа 487403 человек благополучно прошли лечение, 6765 пациентов клиник скончались.

В активной фазе заболевания числятся 17039 человек, зараженных COVID-19.

За указанный период в стране было проведено 5025402 теста на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 11261 — за минувшие сутки.