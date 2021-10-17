Эрдоган раскрыл предложение США о покупке F-16

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Вашингтон предложил Анкаре купить истребители F-16 после того, как страна была исключена из программы по производству новейших истребителей F-35.

«Речь идёт о 1,4 миллиарда долларов, которые мы выплатили за F-35. США в ответ на эту оплату сделали нам такое предложение (по покупке F-16). Мы им сказали, что сделаем всё, чтобы обеспечить нашу страну всем необходимым для её защиты», — заявил Эрдоган (цитата по «Лайфу»).

Он подчеркнул, что власти Турции работают над тем, чтобы воздушный флот страны всегда был наготове, и находятся в диалоге для того, чтобы решить эту проблему.

Отметим, что ранее США направили официальное уведомление Турции о её исключении из программы производства истребителей F-35. Такое решение было принято в связи с покупкой Анкарой российских систем ПВО C-400.