Вернувшаяся из космоса актриса испытывает грусть

Актриса Юлия Пересильд, которая вернулась на Землю после экспедиции на МКС для съёмок фильма «Вызов» рассказала, что немного грустит из-за окончания съёмок на станции. Эмоциями она поделилась в эфире Первого канала.

«У меня немножко грустное сегодня настроение. Потому что вроде бы казалось, что 12 дней — это много, а уже когда всё заканчивалось, уже не хотелось расставаться», — сказала актриса после приземления спускаемого аппарата корабля «Ю. А. Гагарин» («Союз МС-18») с участниками киноэкипажа.

Пересильд подчеркнула, что «это было единожды только», что тоже навевает грусть. Пока неизвестно, что именно взяли с собой из космоса актриса и режиссёр Клим Шипенко, однако сообщается, что видеокамера, на которую велись съёмки «Вызова», осталась на МКС и позднее будет утилизирована. Об этом рассказал заместитель руководителя Центра полезной нагрузки РКК «Энергия» Дмитрий Сурин.

«Обратно, я не знаю, что им разрешили взять, но в любом случае видеокамеру вряд ли. Она ещё полетает, ею, скорее всего, попользуются, а потом она будет утилизирована», — сказал он.

Сурин отметил, что личные вещи экипажа были упакованы и уложены в корабль, им разрешалось взять по килограмму.