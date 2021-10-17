Али Гусейнли: Азербайджан не боится никаких внешних угроз

«Можно с уверенностью сказать, что Азербайджан, в отличие от ряда стран, обрел подлинную независимость и не боится никаких внешних угроз. Это видит общественность и подтверждают заявления Президента Ильхама Алиева».

Об этом сказал первый вице-спикер Милли Меджлиса Али Гусейнли.

Он отметил, что Азербайджан собственными силами освободил свои земли, помог людям, пострадавшим от войны, решил их социальные и материальные проблемы: «В Карабахе ведется созидательная работа. Все это мы делаем самостоятельно. Мы независимы как во внутренней, так и во внешней политике, ни от кого не зависим. 30-летие нашей независимости сыграет исключительную роль в истории Азербайджана. Речь идет о независимости Азербайджана, обеспечении его территориальной целостности, а также об истории реальной независимой государственности Азербайджана» (цитата по АПА).

«С начала войны Армения использовала незаконное оружие для бомбардировки жилых районов и ряда городов, особенно Гянджи, вдали от зоны боевых действий. С 4 по 17 октября было совершено пять терактов. В результате этих террористических актов жертвами стали десятки мирных жителей, более 100 человек пострадали», — добавил Гусейнли, слова которого приводит «Репорт».

Первый вице-спикер Милли Меджлиса подчеркнул, что подобные террористические акты не только не сломили волю азербайджанского народа, но и приблизили его к победе: «Накануне Физули был освобожден от оккупации. Азербайджанская армия наступала на Шушу. Целью террористических актов было предотвращение наступления. Однако произошло обратное, и азербайджанская армия полностью освободила земли от оккупации».