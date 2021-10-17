Возросло число жертв стихии в Индии

Число погибших в юго-западном индийском штате Керала в результате оползней, затоплений и обрушений, вызванных мощными муссонными ливнями, выросло до 18.

Несколько десятков человек считаются пропавшими без вести.

Ранее телеканал NDTV сообщал о пяти подтвержденных случаях гибели людей.

Главный министр Кералы Пинарайи Виджаян рассказал журналистам, что местные власти обратились за помощью в проведении спасательных работ к армии, ВВС и ВМС. «Ситуация в некоторых районах штата действительно серьезная. Мы сделаем все возможное, чтобы спасти жизни людей», — отметил Виджаян (цитата по ТАСС).

Интенсивность ливней, шедших непрерывно в минувшие сутки, к утру воскресенья стала снижаться, однако, как сообщили журналистам представители местных властей, во многих районах остается угроза оползней и затоплений. Оползни отмечены в округах Коттаям и Иддуки, затопления зафиксированы в округах Патханамтитта, Эрнакулам, Триссур и Палаккад.

Как сообщает сайт газеты «Минт», плотины во многих районах Кералы с трудом справляются с объемами накопившейся воды, ряд небольших городов и деревень оказался полностью отрезанным водой от внешнего мира.