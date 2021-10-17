Датские футболисты накануне важного матча развлекались с девушками у бассейна

Футболисты сборной Дании стали участниками скандала накануне матча квалификации ЧМ-2022 против Молдовы 9 октября.

Перед вылетом в Кишинев датские игроки устроили вечеринку у бассейна отеля Marienlyst с участием полураздетых девушек, пишет «Спорт сегодня» со ссылкой на The Sun.

Отель сделал выговор двум сотрудникам, а Датский футбольный союз (DBU) ведет расследование в связи с этой ситуацией.

Менеджер отеля Майкл Лауритсен написал сотрудникам после этого и выразил свое разочарование.

«Подобные мероприятия разочаровывающие и совершенно неприемлемые. К сожалению, есть сотрудники, которые слишком дружно относятся к сборной. Я и подумать не мог, что такое может произойти», – написал менеджер.