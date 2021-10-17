Омбудсмен обратилась к международным структурам в связи с первой годовщиной удара по Гяндже



Омбудсмен Сабина Алиева обратилась к мировой общественности и международным организациям в связи с годовщиной повторного обстрела из баллистических ракет с территории Армении центральной части города Гянджа, расположенного вдали от зоны боевых действий 17 октября примерно в 01:00.

Она напомнила о том, что в результате этой страшной атаки 15 мирных жителей, в том числе дети и женщины, были убиты и более 50 мирных жителей получили ранения, разрушены около 20 домов, повреждено более 100 частных домов и других нежилых территорий.

Помимо этого автомобили в этом районе пришли в негодность. В связи с этим немедленно было направлено заявление протеста мировому сообществу, в Гяндже повторно была осуществлена миссия по расследованию фактов и ее отчет был отправлен в соответствующие международные организации. Несмотря на то, что в этих документах достаточно неоспоримых доказательств, к сожалению, и на этот раз факты массовых нарушений прав и свобод человека, преступлений против мира и человечности, а также военных преступлений, совершенных Арменией против Азербайджана не получили международной правовой оценки.

«Еще раз призываю мировую общественность и международные организации продемонстрировать справедливую и объективную позицию и принять меры по установлению международно-правовой ответственности для политического и военного руководства Армении, которое отдало приказ о совершении тяжких преступлений против ни в чем не повинных азербайджанцев!», — говорится в обращении.