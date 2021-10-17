Парламентская делегация Украины посетила Гянджу



Члены делегации Верховной Рады Украины посетили Гянджу.

В связи с первой годовщиной ракетного обстрела Гянджи вооруженными силами Армении члены делегации побывали на территориях, разрушенных в результате обстрела и ознакомились с результатами военных преступлений Армении против мирного населения.

Делегация возложила цветы к разрушенным домам в память о мирных жителях, погибших во время армянского террора. После этого гости были проинформированы о том, что вооруженные силы Армении преднамеренно обстреляли населенные пункты Азербайджана из тяжелой артиллерии, нарушив нормы и принципы международного права, Женевские конвенции 1949 года и Дополнительные протоколы к ним.

В результате военного преступления, совершенного в Гяндже армянской армией, потерпевшей поражение на поле боя, 26 человек, в том числе дети, женщины и старики, были убиты, 175 человек получили ранения, а многочисленная гражданская инфраструктура и транспортные средства были серьезно повреждены. Кроме того, более 20 домов были полностью разрушены, более 100 домов и столько же объектов были серьезно повреждены.