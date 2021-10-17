Эксперт назвал уязвимые места танка Т-90



Главный недостаток российского танка Т-90 – низкая стойкость к огню современных противотанковых ракет, считает офицер армии США в отставке Брент Иствуд. Его статью опубликовало американское издание 19FortyFive.

Эксперт подчеркнул, что минимум пять танков Т-90С были выведены из строя огнем противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) в ходе боевых действий в Сирии. Иствуд назвал башню танка, которую обстреливали из засады, самым уязвимым местом.

Бронирование Т-90 обеспечивает высокий уровень защиты от снарядов других танков. Комбинированная броня, которую дополняет динамическая защита «Контакт-5», снижает риск поражения бронебойными снарядами.

Автор отметил, что танк может обеспечить защиту и от противотанковых ракет, но в Сирии противник использовал устаревающие ПТРК TOW-2A. По его мнению, большую угрозу для Т-90 может представлять ПТРК Javelin.

Оператор TOW-2A должен сопровождать цель с момента пуска ракеты до попадания, а Javelin работает по принципу «выстрелил и забыл». Учитывая дальность полета ракеты комплекса, это позволяет устраивать засады для уничтожения танков Т-90. Однако Т-90 оснащен комплексом оптико-электронного противодействия (КОЭП) «Штора-1», который может фиксировать наведение вражеской ракеты. КОЭП способен автоматически выставлять дымовую завесу для маскировки танка.

«У России есть проблема с ее танками Т-90, и это угроза со стороны противотанковых ракет, особенно Javelin. Если старые TOW могут пробить броню, вы знаете, что Javelin тоже может. Таким образом, этот бой сводится к компетентности и мастерству экипажей Т-90 и персонала, стреляющего из Javelin», – пояснил он.