Азербайджанские депутаты встретятся в Анкаре с коллегами из Турции и Грузии



Для участия в трехстороннем заседании комитетов по внешним связям парламентов Азербайджана, Турции и Грузии в Анкару 17 октября прибудет парламентская делегация Азербайджана, передает «Спутник-Азербайджан».

Турецкую столицу в составе парламентского комитета по международным отношениям и межпарламентским связям посетят депутаты Самед Сеидов, Севиндж Гусейнова, Турал Гянджалиев, Сахиб Алиев.

В ходе совместного заседания комитетов, которое продлится до 20 октября, участники обсудят вопросы расширения регионального и межпарламентского сотрудничества, обмена информацией и опытом в области законодательства, развития политических, экономических, гуманитарных, культурных связей между тремя странами, а также ряд других вопросов.

В рамках визита делегации примут участие в мероприятии, посвященном 30-летию восстановления независимости Азербайджанской Республики и 880-летию азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджеви.