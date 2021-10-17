«Американка» на иранском поле: Тегерану дорого обойдётся его «кикс»

В развитии политического кризиса между Баку и Тегераном— новый поворот. Свою позицию озвучили США. Пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс, комментируя вопрос о недавних заявлениях и действиях Ирана в адрес Азербайджана. «Когда дело доходит до региональной деятельности Ирана, мы в целом очень четко представляем себе нашу позицию. Иран был дестабилизирующим субъектом во многих отношениях» — цитируют его информагентства.

Прозвучало это заявление не просто на фоне роста напряжённости между Азербайджаном и Ираном. Судя по многим косвенным признакам, именно сейчас кризис между Баку и Тегераном проходит своеобразную критическую точку. С весьма жёсткими заявлениями в адрес Ирана выступил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Несколькими днями ранее состоялась встреча министров иностранных дел Азербайджана и Ирана Джейхуна Байрамова и Хоссейна Амира Абдоллахияна. Итогом стало вполне «обкатанное» и дипломатичное заявление с призывами воздержаться от провокационной риторики и решать путём переговоров вопросы, связанные с дорогой Герус-Гасан. Однако оперативно запущенные иранскими информагентствами новости об освобождении ранее задержанных иранских водителей не подтвердились. А значит, быстрого поворота от обмена жёсткими заявлениями к дружбе и объятиям не будет.

Понятно, что в нынешней ситуации в Азербайджане не могут не учитывать возможную реакцию «третьих стран», точно так же как и эти «третьи страны» самым внимательным образом отслеживают происходящее на обеих берегах Араза. Но вот американский «трек» имеет здесь свою специфику.

Строго говоря, это еще не вмешательство в конфликт и не обещание весомой поддержки Азербайджану в конфликте с Ираном. И даже не официальное заявление Госдепартамента — речь идет об ответе на вопрос журналиста на традиционном пресс-брифинге. И уж тем более не новость, что США считают Иран «дестабилизирующим субъектом во многих отношениях».

Но тут есть очень важный нюанс. Свою позицию США озвучили после прихода к власти в Иране «муллократов», когда многие эксперты открыто прогнозируют рост напряжённости в отношениях Тегерана не только и не столько с Азербайджаном. При этом в Вашингтоне прекрасно представляли и представляют себе, какими возможностями на иранском направлении обладает наша страна — от геостратегических планов, контроля над Каспием, возможных точек размещения разведывательных станций, «аэродромов подскока» и до «мягкой силы» с учетом «южноазербайджанского» и вообще «тюркского» фактора в Иране. Какие планы в отношении Ирана и Азербайджана обсуждаются в Вашингтоне сегодня, можно только гадать. Но в недавнем прошлом, после распада СССР, США регулярно предпринимали попытки вовлечь Баку в свою «иранскую политику».

Другой вопрос, что в самом Азербайджане такие предложения встречали без большого восторга. В Баку неоднократно подчеркивали, что не позволят превратить свою страну в плацдарм для антииранских действий. Совершенно справедливо полагая, что ввязываться в чужую войну против своих соседей — не слишком умный шаг в политике.

Но теперь изменилось нечто очень важное. Добрососедские отношения — это улица с двусторонним движением. И если их переводит в «конфликтное измерение» сам Иран, открыто и бесстыдно повышая градус напряжённости в отношениях с Азербайджаном после победы нашей страны в Карабахе, уже не получится не озвучить и такой неудобный вопрос: а намерены ли выстраивать добрососедские отношения с Баку в самом Тегеране? И если уж совсем грубо, есть ли Азербайджану что беречь на иранском треке во время деликатных переговоров на американском? О том, какие предложения могут поступить Баку из Вашингтона, как на них отреагируют в столице Азербайджана, какие изменения здесь произойдут и произойдут ли вообще, можно только гадать. Но в чем не приходится сомневаться, так это в том, что Иран сам подготовил общественное мнение Азербайджана к расширению сотрудничества с США. И если теперь изменится не только общественное мнение, но и политика, обижаться тегеранским бонзам надо будет только на себя.

Нурани