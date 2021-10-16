Посол Палестины рассказал о том, что впечатлило его в Суговушане

«Эта поездка произвела на меня сильное впечатление. Это не первая моя поездка в Карабах, я уже побывал в большей части освобожденных земель. Но это моя первая поездка сюда, в Суговушан».

Об этом заявил совершивший поездку в Суговушан посол Палестины в Азербайджане Насир Абдул Карим.

Посол отметил, что эта поездка, как и предыдущие поездки, произвела на него сильное впечатление: «Решительность и высокие темпы проведения восстановительных и строительных работ в Карабахе производят большое впечатление. Это показывает промышленный потенциал региона. Всё это вселяет в меня оптимизм. Это показывает, что осуществляется переход от эры войны к эре мира. Прогресс продолжается. Азербайджанцы заслужили жить в мире».

«Я увидел разрушенные святилища и конечно считаю, что нельзя разрушать святилища, относящиеся к любым религиям», — цитирует его слова АПА.