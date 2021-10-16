Франция предложила помощь в обучении азербайджанских саперов

Члены Национальной комиссии по ликвидации противопехотных мин Франции (CNEMA), члены парламента, НПО, специалисты по разминированию и ликвидации, представители Министерства иностранных дел и Министерства обороны Франции находятся с визитом в Азербайджане.

Президент CNEMA Жерар Шеснел и член комиссии Ивес Марек рассказали о целях визита в Азербайджан и перспективах сотрудничества.

«Мы очень высоко ценим решение президента Ильхама Алиева сделать приоритетным вопрос очистки территорий от мин. Мины — страшное оружие, это оружие трусливых людей, потому что погибают гражданские лица, дети, а не военнослужащие», — сказал И.Марек.

Он отметил, что все они, международное сообщество, занимаются уничтожением этого оружия, всех мин:

«Теперь пришло время очистки от мин территорий Азербайджана, дать возможность людям вернуться в свои дома. Ведь они были изгнаны из Карабаха, живут в различных регионах Азербайджана. Они хотят вернуться в свои дома, мечтают об этом. Им нужно представить возможность заниматься сельским хозяйством на этих территориях, работать там».

Жерар Шеснел отметил, что во Франции могут быть организованы тренинги для азербайджанских саперов, сообщает АПА.

«Мы уверены, что у вас есть саперы с большим опытом, но и у Франции есть богатый исторический опыт, который восходит ко Второй мировой войне. Во многих стран мира есть саперы, получившие образование во Франции. Мы открыли региональные школы, одна в Африке, другая в Ливане, в Бейруте. Если Азербайджан пожелает, мы сможем принять азербайджанских саперов в наши школы для обучения. Думаю, их профессионализм поможет им успешно завершить тренинги. Поэтому есть возможности для сотрудничества».