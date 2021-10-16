Посол Кыргызстана предложил формат 5+3 для стран Центральной Азии и Южного Кавказа

Посол Кыргызстана в Азербайджане Кайрат Осмоналиев предложил в перспективе создать межрегиональный формат 5+3, включающий пять стран Центральной Азии и три страны Южного Кавказа.

Находящийся с визитом в Суговушане посол сказал журналистам, что на Южном Кавказе уже произошли необратимые изменения, прошло много времени после трехстороннего соглашения, и какие-то реваншистские планы остались позади.

Дипломат отметил, что все понимают, что нужно действовать конструктивно:

«Азербайджан проводит миролюбивую политику, готов к диалогу, делимитации и демаркации границ. Это уже вопрос дипломатии. Пытающиеся затормозить логическое завершение этого процесса должны понимать, что он необратим. Решение этих вопросов сыграет положительную роль не только на Южном Кавказе, но и в регионе в целом. Я, как представитель Кыргызстана, предлагаю в перспективе межрегиональный формат 5+3. Речь идет о 5 странах Центральной Азии и 3 странах Южного Кавказа. Сотрудничество, взаимовыгодная торговля принесут мир и процветание всему региону. Мы, как сосед региона Южного Кавказа, очень рады урегулированию конфликта, который долгие годы оставался замороженным», цитирует слова посла АПА.