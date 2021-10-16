Истребитель F-22 разбился из-за «неправильного» мытья

В Военно-воздушных силах (ВВС) США раскрыли обстоятельства и причину аварии истребителя пятого поколения F-22 Raptor, произошедшей в мае 2020 года во Флориде, сообщает The Drive.

Издание пишет, что самолет разбился из-за «неправильного» мытья, которое повлияло на работу датчиков, отвечающих за управление истребителем. Отмечается, что перед аварией на панели приборов летчика появлялось несколько предупреждений, не соответствующих реальному поведению самолета.

Непосредственно перед инцидентом истребитель в воздухе перевернулся кверху брюхом, а приборные показатели скорости и высоты полета не соответствовали действительности, вследствие чего пилот F-22 Raptor принял решение о катапультировании.

В результате инцидента летчик выжил, а самолет вошел в штопор, упал и сгорел.

В декабре 2019 года российский истребитель пятого поколения Су-57 разбился в тайге в 111 километрах от аэродрома Дземги в Хабаровском крае. Пилот самолета катапультировался.